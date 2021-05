Amministrative Milano: le 24 ore per decidere di Gabriele Albertini e la caccia del M5S

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sale la temperatura elettorale a Milano per definire le candidature delle prossime amministrative. Data per scontata la ricandidatura a sinistra del sindaco uscente Beppe Sala, c’è in forse quella del Centrodestra con Gabriele Albertini che ha incassato il consenso unitario di Lega-FdI-FI anche con una lunga telefonata avuta ieri con Giorgia Meloni. Ma Albertini si è preso questa giornata di sabato per riflettere in famiglia.Ma se Albertini decidesse di non scendere in campo? In questo caso la Lega potrebbe rivendicare la sua leadership e puntare su un 'suo' candidato. Forza Italia in questo caso punterebbe a spingere il nome dell'ex ministro e presidente di Noi con L'Italia, Maurizio Lupi, mentre FdI preferirebbe un nome civico come quello di Riccardo Ruggiero, ex ad di Telecom e ex “capo” di Beppe Sala nella società di telecomunicazioni. Intanto il M5S ha confermato anche a Milano di voler correre da solo e dovrà ora pensare all'uomo giusto da candidare. - (PRIMAPRESS)