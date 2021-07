Alluvioni Germania: nuove violente precipitazioni bloccheranno i soccorsi. 93 vittime registrate

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Una nuova frana questa mattina 16 luglio ha fatto crescere paurosamente il bilancio delle morti per le inondazioni nel Nord Europa ed in particolare in Germania e Belgio dove si aggrava di ora in ora: il conto dei morti è salito a 93 ma è nel numero alto di dispersi che c'è la preoccupazione di veder crescere le vittime. In Belgio sono 12 quelle registrate dopo le operazioni di soccorso mentre quattro persone risultano ancora disperse. Ora è una corso contro il tempo con i bollettini meteo che annunciano ancore violente precipitazioni per domani.

"Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington nella visita programmata con il presidente Biden. "Il governo non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile", ha aggiunto assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione".

I nubifragi hanno inondato anche il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Tempeste fino in Svizzera. In Germania, i media descrivono l'accaduto come uno dei peggiori disastri meteorologici dalla seconda guerra mondiale. - (PRIMAPRESS)