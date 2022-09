Alluvione Marche: 7 vittime nell’anconetano. Ancora disperse tre persone nel borgo di Barbara

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Sale a 7 il bilancio provvisorio delle vittime dell'alluvione che ha investito le Marche a seguito di una perturbazione meteo che ieri aveva fatto lanciare l'allerta gialla nelle regioni del Centro-Nord.È stato recuperato a Bettolelle, frazione di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. 4 i morti a Pianello d'Ostra (An), uno a Trecastelli (An) e una a Barbara (An). Intanto proseguono le ricerche dei 3 dispersi, tra cui un bambino, a Barbara. Il piccolo era con la madre, che è stata soccorsa e salvata nella notte dai vigili del fuoco. Ma al momento il bambino non è stato ancora ritrovato. Intanto in alcuni centri c'è erogazione instabile di luce e telefoni senza linea in almeno tre province e 29 comuni marchigiani. Il sindaco del comune di Barbara ha firmato un'ordinanza, che prevede per oggi la chiusura di tutte le scuole. Analoga decisione in diversi altri centri colpiti, come Sassoferrato,Senigallia, Serra de' Conti, Cantiano.Vigili e soccorsi cercano i dispersi ovunque. - (PRIMAPRESS)