Allerta Tsunami nel Pacifico da Tonga alle Hawai per l’eruzione di un vulcano sottorraneo

(PRIMAPRESS) - HAWAI - È avviso tsunami per le Hawaii e la costa occidentale degli Usa dopo l'eruzione del vulcano sottomarino al largo dell' arcipelago di Tonga nel Pacifico.A di- ramarlo le autorità americane. L'allerta riguarda anche l'Alaska. Allerta dal Cile per un piccolo tsunami che potrebbe colpire l'isola di Pasqua. Uno tsunami ha già colpito la capitale di Tonga,Nukualofa,causando allagamenti e costringendo lo stesso re e molti a lasciare le case ma non ci sono notizie di morti. Allerta anche sulla costa pacifica del Giappone per onda di 1,2 metri su isole Amami. - (PRIMAPRESS)