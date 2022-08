Al Qaida: un drone Usa ha ucciso Al-Zawahiri. Aveva preso il posto di Osama Bin Laden

(PRIMAPRESS) - KABUL - Il capo di Al Qaida, Al-Zawahri stato ucciso a Kabul da un drone Usa. ."Gustizia è fatta. Le famiglie delle vittime dell'11 settembre possono voltare pagina". Così il presidente degli Stati Uniti Biden che in serata ha parlato alla nazione della prima operazione della Cia in Afghanistan dall'uscita dal Paese un anno fa. I Talebani hanno condannato l'operazione, a loro avviso in contrasto con gli accordi di Doha. Al-Zawahri aveva assunto le redini dell'organizzazione terroristica nel 2011 dopo l'uccisione di Osama Bin Laden. - (PRIMAPRESS)