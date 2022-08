Aiuti bis, Draghi: “17 mld, stanziamento di proporzioni straordinarie” ma non per i sindacati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto Aiuti bis approvato dal Consiglio dei Ministri ha già acceso le polemiche riverberate sulla campagna elettorale delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre a cui si sono aggiunte quelle dei sindacati insoddisfatti. Il provvedimento bis di sostegno per le famiglie si è rivolto alla protezione per le categorie più vulnerabili, all'aiuto alle imprese, con uno stanziamento di proporzioni straordinarie di 17 mld.". Così ha sottolineato il premier Draghi al termine del CdM che ha dato il via libera al dl Aiuti Bis. "Il totale delle misure è di 15 mld più altri 2 di misure aggiuntive. Parliamo di 2 punti percentuali del Pil. Non ri- corriamo a nessuno scostamento di bi- lancio perché l'andamento dell'economia è positivo.La crescita annuale acquisi- ta è di 3,4%.Negli ultimi 20 anni l'Italia non era mai cresciuta oltre il 2% - (PRIMAPRESS)