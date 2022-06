Aiuti “armati” Ucraina: oggi Draghi riferisce in Senato cercando di trovare una sponda del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo scontro, non ancora risolto, tra Conte e Di Maio, il premier Draghi quest'oggi dovrà riferire in Senato sulla questione degli aiuti "armati" all'Ucraina e che è stato uno dei motivi della guerra intestina del M5S. Dunque,il governo andrà alla prova del voto sulla risoluzione di maggioranza per il sostegno a Kiev. Il premier Draghi sarà alle 15 in Senato per riferire al Parlamento in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. Draghi ribadirà il convinto sostegno dell'Italia a Kiev e la collocazione internazionale atlantista e europeista del nostro Paese. Ma le acque della maggioranza sono agitate.Un'intesa ancora non c'è. Si punta a una mozione unitaria dei partiti che sostengono il governo,evitando un testo bandiera M5s. - (PRIMAPRESS)