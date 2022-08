AIEA: l'Iran fuorilegge per l'arricchimento di uranio sopra la soglia del 5%

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'agenzia internazionale per l'energia atomica Aiea, la stessa impegnata questa settimana con un team di esperti nell'analisi di eventuali fuoriuscite della Centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, ha reso noto che l'Iran ha iniziato l'arricchimento dell'uranio al 5% in centrifughe situate nel sito di Natanz. Secondo l'accordo sul nucleare iraniano del 2015 il livello di arricchimento dell'uranio di Teheran non deve superare il 3,67%. - (PRIMAPRESS)