Aggiornamento DEF, Draghi: “Quadro economico migliore del previsto. Debito in calo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il quadro economico è di gran luna migliore di quello che pensavamo". Lo ha detto il premier in conferenza stampa dopo l'approvazione della nota al Def. "Deficit e debito pubblico sono in calo.E'la prima conferma che dal problema si esce con la crescita"equa e duratura "Ora c'è fiducia nell'Italia, fra gli italiani e nel resto del mondo nei confronti dell'Italia". Si prevede per gli investimenti un aumento del 15% quest' anno e di olre il 6% il prossimo. "Un rimbalzo che recupera tutto ciò che è stato perso lo scorso anno e anche più"

La vaccinazione è alla base della ripresa. E' un ingrediente fondamentale per la crescita. Da proteggere in tutti i modi.Se ci fosse recrudescenza la affronteremo senza ospedalizzazioni diffuse e pressione" sugli ospedali. Così il premier Draghi in conferezza stampa. "In 7 giorni i casi sono scesi del 26%, i ricoveri del 12%,le terapie intensive di quasi il 7%. Il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari".E sul catasto ha precisato: "Si pagherà né più né meno di prima".

Tra i punti che dovrà affrontare l’Italia Draghi prevede la necessità che l’Unione Europea nei prossimi anni dovrà spendere molto di più nella difesa: “Dove si farà è come si farà bisognerà vederlo ma è certo che dovremo farlo”. - (PRIMAPRESS)