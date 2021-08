Agenzia Cybersecurity: Draghi accelera sulla nomina di Roberto Baldoni alla direzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i fatti dell’attacco hacker alla Regione Lazio, il presidente del Consiglio Mario Draghi accelera nominato il direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (Acn), Roberto Baldoni (ex vice direttore del Dis). Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina: il professore lascia dopo quattro anni la vicedirezione del Dis (Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza) per prendere le redini della nuova agenzia costruita con la regia del premier e del sottosegretario con delega all’Intelligence Franco Gabrielli.

Si completa così la riforma della governance per la cybersecurity italiana. Ai Servizi segreti rimane la "cyber-intelligence" mentre la difesa cibernetica delle infrastrutture nazionali sarà invece demandata alla nuova agenzia che avrà anche il ruolo del centro nazionale per l'European Cybersecurity Competence Center (Eccc). Si tratta della rete di centri dell'Ue che dovrà gestire i fondi comunitari per il digitale e la cybersecurity.