Afghanistan: nessuna proroga al ritiro da Kabul. Entro 36 ore Usa e GB chiuderanno le operazioni

LONDRA - Se alla vigilia del G7 tenutosi ieri pomeriggio, con un summit a distanza, vedeva come ipotesi una proroga del ritiro delle truppe ancora operanti a Kabul per i rimpatri oltre il 31 agosto, il vertice tra i grandi del mondo ha dato altre indicazioni segnalando il pericolo di ritorsioni verso la popolazione afghana andando oltre la data già stabilita per il rientro. Tant'è che questa mattina si è confermata la notizia che le operazioni britanniche di evacuazione da Kabul termineranno entro "24-36 ore". Lo hanno rivelato fonti della Difesa al "Guardian", ascoltate dopo il G7 di ieri nonostante nel corso del summit si era tentato di premere sugli Usa per postecipare la deadline. L'esercito americano necessita di almeno altri due-tre giorni per chiudere le sue operazioni e Londra farà altrettanto anche se lascerà fino all'ultimo momento la possibilità di evacuare persone a rischio o vulnerabili.