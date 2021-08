Afghanistan: le ultime 36 ore dell'aeroporto di Kabul in mano alle truppe Usa

(PRIMAPRESS) - KABUL - I talebani hanno annunciato che assumeranno il "pieno controllo" dell'aeroporto di Kabul quando tutti i militari e civili Usa se ne saranno andati. "Aspettiamo il segnale finale dagli americani per prendere il pieno controllo" dello scalo, ha riferito una fonte ufficiale dei talebani. Abbiamo una squadra di "tecnici e ingegneri altamente qualificati" per gestire l'aeroporto. Usa e forze della coalizione hanno già ceduto ai talebani il controllo di 3 ingressi tra cui quello nord.

L'intenzione degli Usa è di chiudere tutte le operazioni entro 36 ore. Ieri sera (sabato 28 agosto) l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha avvertito di una "minaccia specifica e credibile" all'aeroporto di Kabul e ha detto a coloro che speravano di essere evacuati di "lasciare immediatamente l'area dell'aeroporto".

Intanto la reazione dell Pentagono che ha identificato tutti i 13 membri del servizio statunitense uccisi nell'attacco all'aeroporto dell'ISIS-K e la conseguente rappresaglia della Difesa Usa con un drone che ha colpito due "capi" del terrorismo jiadista, deve aver fatto desistere i talebani a mettere pressione sulle truppe Usa per l'abbandono immediato dell'aeroporto. Una circostanza che consente di far decollare altri aerei da Kabul per l'espatrio ancora di qualche migliaio di afghani che cercano di sfuggire al dominio dei talebani fondamentalisti, anche se molti hanno riconosciuto che la finestra per il trasporto aereo si sta chiudendo definitivamente. - (PRIMAPRESS)