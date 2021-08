Afghanistan: le spiegazioni di Biden sul ritiro: “Mai più eserciti Usa da nessuna parte”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - “È stata una decisione di Trump”. Così il presidente USA nella sua conferenza sull’Afghanistan. Ma poi aggiunge la nostra presenza non avrebbe cambiato nulla. Parla di una accelerazione della presa dei talebani sul territorio. Ma non fa cenno ai segnali che l’intelligence USA avrebbe dovuto cogliere. “Se dovessero esserci violenze contro i nostri uomini o nostri collaboratori reagiremo con immediatezza e forza”. Poi Biden afferma di aver parlato nelle settimane scorse con Ghani e che avrebbe detto che tutto era sotto controllo. Una affermazione che fa crescere le ipotesi sulla fuga di Ghani che avrebbe concordato un “corridoio” sicuro con i talebani a patto di non muovere l’esercito afghano. E questo convaliderebbe l’ipotesi di una fuga di Ghani con una borsa di danari di Stato sotto il braccio. - (PRIMAPRESS)