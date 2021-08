Afghanistan: le sorti sospese di migliaia di profughi in marcia per l'aeroporto di Kabul

(PRIMAPRESS) - KABUL - L'ambasciata Usa in Afghanistan ha avvertito i cittadini americani di non recarsi all'aeroporto di Kabul, citando "minacce alla sicurezza fuori dai cancelli". Stessa indicazione è arrivata poche ore dopo da Australia e Regno unito che hanno chiesto ai loro concittadini e agli afgani di non recarsi all'aeroporto Il ministro degli esteri britannico ha anche messo in guardia contro i viaggi allo scalo di Kabul:"Se vi trovate nella zona dell'aeroporto,allontanatevi in un luogo sicuro e attendete ulteriori consigli". Un avvertimento che in parte contrasta con un twitter del negoziatore tedesco a Doha, Markus Potzel in cui comunica che i talebani assicurano ai civili afgani dotati dei necessari documenti che potranno lasciare l'Afghanistan anche dopo il 31 agosto. In questi giorni Potzel sta trattando nella capitale del Qatar l'evacuazione dei civili in colloqui con Aher Abbas Stanekzai che ricopre il ruolo di vice capo dell'ufficio politico degli studenti coranici di Doha. Il governo di Berlino vuole completare le operazioni di evacuazione entro il fine settimana. La questione, però, che tutto ciò che avviene lontano dalla catena di comando dei talebani a Kabul riesce ad essere credibile. - (PRIMAPRESS)