Afghanistan, i talebani negoziano per un governo “inclusivo” anche con l’ex presidente Karzai

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Il leader dei talebani Amir Khan Muttaqi starebbe negoziando la formazione di un nuovo governo con altri esponenti politici, tra cui l'ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah e l'ex presidente Karzai che è stato il primo capo di stato eletto dell'Afghanistan. Gli incontri mirano a portare altri leader non talebani al governo, in base alla promessa di creare una squadra di governo "inclusiva". Annunciata intanto dai talebani un'amnistia generale per tutti i funzionari di Stato.

Intanto i voli militari per l'evacuazione di diplomatici e civili dall'Afghanistan stanno decollando stamattina da Kabul, ha riferito un funzionario della sicurezza occidentale all'aeroporto,confermando l'annuncio del Pentagono, già ieri sera, della riapertura dello scalo. Il traffico aereo era stato sospeso per il caos scoppiato con l'afflusso di migliaia di persone che tentavano la fuga dal Paese, di nuovo sotto il controllo talebano. La pista e le zone asfaltate dello scalo sono ora liberi dalla folla. Ieri sera Biden aveva lanciato una sorta di monito ai talebani se avessero usato violenza verso ambasciatori e funzionari ci sarebbe stata una reazione forte da parte degli Usa. - (PRIMAPRESS)