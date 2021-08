Afghanistan: i talebani conquistano Jalalabad senza resistenze. Ora resta solo la capitale Kabul

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - I talebani hanno conquistato Jalalabad, ultima grande città dell'Afghanistan, oltre a Kabul, che non era ancora caduta nelle loro mani. I miliziani sono entrati nella capitale della provincia di Nangarhar senza trovare alcuna resistenza. Ora non restano sotto il controllo del governo che città poche città minori e la capitale, al momento circondata. In 10 giorni i talebani han- no preso il controllo di quasi tutto il Paese. Intanto gli Usa hanno iniziato il ritiro del personale dell'ambasciata a kabul. - (PRIMAPRESS)