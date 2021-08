Afghanistan, Guterres (NU): “Proteggere i diritti delle donne”. Oggi riunione Onu

(PRIMAPRESS) - KABUL (AFGHANISTAN) - Dopo la presa della capitale Kabul, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato i talebani e tutte le altre parti afgane a esercitare "la massima moderazione", dopo che i combattenti del movimento fondamentalista sono entrati a Kabul. "Il segretario generale è particolarmente preoccupato per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti duramente conquistati devono essere protetti", scrive l'Onu in una nota. Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per individuare azioni a protezione della popolazione afghana. - (PRIMAPRESS)