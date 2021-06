Afghanistan: a meno 24 ore dal ritiro delle truppe italiane i talebani uccidono 10 sminatori a Baghlan

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - A meno di 24 ore dal ritiro delle truppe italiane in Afghanistan avvenuto ieri con l’ammainabandiera, si è già avuta la risposta talebana come a voler marcare il territorio lasciato libero dagli eserciti di pace. Almeno 10 sminatori sono stati uccisi nel corso di un attaco dei talebani avvenuto nella provincia di Baghlan, nel Nord dell'Afghanistan, come riferito dallo stesso ministero dell’Interno. I talebani sono entrati in una struttura dove risiede un organismo responsabile delle operazioni di sminamento e hanno iniziato a sparare a tutti", ha detto il portavoce del ministero, Tareq Arian. Nella cerimonia di ieri dell’ammainabandiera con il ministro Guerini alcune donne afghane ma anche quanti hanno lavorato come personale ausiliario del contingente italiano, avevano chiesto protezione per il pericolo di ritorsioni. Guerini l’ha promessa ma i fatti accaduti già questa mattina smentiscono che questo possa accadere. - (PRIMAPRESS)