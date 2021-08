Afghani in fuga: 7 morti all’aeroporto di Kabul. Duecento arrivati a Fiumicino con “Aquila Omnia”

(PRIMAPRESS) - KABUL - Sempre più drammatica la fuga da Kabul in queste ore. Nelle ultime ore si sono registrati 7 morti tra la folla nel caos all'aeroporto di Kabul. Lo ha riferito il ministero britannico della Difesa, secondo cui "le condizioni sul campo restano estremamente impegnative, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro e protetto possibile". Decine di migliaia di afghani sono disperatamente alla ricerca di una via di fuga dal Paese, mentre gli Stati Uniti hanno avvertito del rischio di minacce alla sicurezza nel caos dell'aeroporto di Kabul e l'Unione europea ha ammesso che è "impossibile" evacuare tutti coloro che sono in pericolo sotto il regime dei talebani. Questa mattina oltre 200 afghani tra ex collaboratori di aziende e istituzioni italiane e loro familiari,sono arrivati a Fiumicino a bordo di un aereo militare evacuati da Kabul col ponte aereo organizzato dalla Difesa. Il ponte aereo rientra nell'operazione 'Aquila Omnia', pianificata e diretta dal COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), comandato dal Generale Luciano Portolano. Sette aerei, 3 KC-767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C-130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Le persone arrivate a Fiumicino sono esattamente 211,evacuate da Kabul la scorsa notte con due C 130J. Nella nottata un altro C130J è decollato da Kabul con a bordo 103 per rientrare in Kuwait. Altri 3 C130J - rende noto il ministero della difesa - nella giornata di oggi voleranno verso Kabul per evacuare altri cittadini afghani. Dal giugno scorso, quando con l'operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani,sono circa 2100 i cittadini afghani tratti in salvo e circa 1300 quelli trasferiti in Italia. - (PRIMAPRESS)