Aereo precipitato in Indonesia: in corso le operazioni di ricerca dei 59 passeggeri

(PRIMAPRESS) - GIACARTA (INDONESIA) - Sono iniziate le operazioni di scandagliamento della porzione di mare dove è precipitato il Boeing 737-500 scomparso questo mattina dai radar poco dopo il decollo da Giacarta. Le autorità aeroportuali indonesiane avevano perso i contatti con un Boeing 737-500 della compagnia Sriwijaya Air diretto verso Pontianak. L'aereo aveva a bordo 59 persone, tra cui 5 bambini e un neonato. Il sito Flight Radar 24 afferma che il velivolo ha perso oltre 10 mila piedi (circa 3 chilometri) di quota in meno di un minuto a quattro minuti dalla partenza. Il velivolo, secondo alcuni siti specializzati, era stato consegnato alla statunitense Continental Airlines nel 1994 ed era entrato nel 2012 a fare parte della flotta di Sriwijaya Air, un piccolo vettore locale con 9 aerei, tutti appartenenti alla gamma dei 737: tre della serie 500, cinque della 800 e una della 900. Si tratta di versioni precedenti il 737 Max 8, il modello Boeing coinvolto nei disastri dei voli Lion Air 610 (189 morti il 29 ottobre 2018 e dell'Ethiopian Airlines 302 (157 morti il 10 marzo 2019), dovuti all'errata attivazione, poco dopo la partenza, di un software antistallo sul quale il personale di bordo non era stato adeguatamente informato. Due giorni fa la compagnia aerea statunitense ha patteggiato 2,5 miliardi di dollari per chiudere l'inchiesta penale che era stata avviata in Usa. - (PRIMAPRESS)