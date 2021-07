Addio alla signora del varietà Raffaella Carrà (78). Le parole di Sergio Iapino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sono delle figure che hanno accompagnato la nostra vita che si fa fatica a vederle scomparire. È quanto accade oggi con Raffaella Carrà che ci lascia all'età di 78 anni. "Raffaella è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore dei nipoti e dei collaboratori più stretti.

Raffaella Carrà è stata un’artista poliedrica una showgirl a tutto tondo: cantante, ballerina, attrice, signora della tv, ha fatto del suo sorriso è carica vitale il segno distintivo del suo entrare nelle case degli italiani insieme a Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli e Alighiero Noschese ma anche con Mina in Milleluici. I suoi tormentoni estivi da Tuca Tuca a Rumore sono state le hit di intere generazioni.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo nome all'anagrafe, era nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è cresciuta in Romagna. Ancora bambina si è trasferita a Roma per studiare all'Accademia nazionale di danza e al Centro sperimentale di cinematografia. Solo negli anni 60 ha poi cambiato nome usando lo pseudonimo d'arte con cui tutti noi l'abbiamo conosciuta.