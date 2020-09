Addio a Ruth Bader Ginsburger, icona liberal alla Corte Suprema Americana

(PRIMAPRESS) - USA - Ruth Bader Ginsburg, la giudice della Corte Suprema Usa, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario e icona liberal dell’America, è morta ad 87 anni. Morta per complicazioni legate al cancro nella sua casa di Washington, il decesso stato reso noto dalla Corte Suprema dove era stata nominata dal presidente Bill Clinton nel 1993. Nata a New York,Ginsburg è stata la giurista più impegnata nella lotta per i diritti delle donne e l'emancipazione femminile negli anni Settanta. Il posto di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema dovrebbe essere ricoperto dopo le elezioni. Lo afferma il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. "Gli americani dovrebbero dire la loro nella scelta del prossimo giudice della Corte Suprema", dice Schumer. Il giudice Ruth Bader Ginsburg ha "spianato la strada a molte donne, inclusa me. Non ci sarà mai nessuna come lei. Grazie RGB". Lo twitta l'ex Segretario di stato e candidata alle presidenziali Usa del 2016, Hillary Clinton.

“Sono dispiaciuto della scomparsa di Ruth Bader Ginsburg” è il commento di Donald Trump: “Era una donna formidabile". - (PRIMAPRESS)