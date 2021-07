Addio a Raffaella Carra

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morta Raffaella Carrà. Lo ha annunciato Sergio Iapino. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre", scrive il coreografo ed ex compagno della Carrà. Era nata a Bologna il 18 giugno 1943. Showgirl, cantante, ballerina, conduttrice televisiva, autrice e attrice, è stata un'icona della musica e della televisione italiana, anche all'estero. Una vera stella del mondo dello spettacolo. - (PRIMAPRESS)