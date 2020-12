Addio a Paolo Rossi, il “Pablito” di Spagna 82. È stato stroncato da un male incurabile

(PRIMAPRESS) - MILANO - C’è un altro addio prematuro che non avremmo mai voluto dare dopo la scomparsa di Maradona. È quello di Paolo Rossi, l'indimenticabile "Pablito" dei Mondiali del 1982 che è morto a 64 anni afflitto da un male incurabile. L'annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un toccante post su Instagram.

Paolo Rossi ha scritto una delle pagine memorabili del calcio internazionale sopratutto con quel mondiale di “Spagna82” in cui Rossi fu il miglior marcatore con 6 reti e protagoniste della vittoria in finale con la Germania e l’entusiasmo sugliw spalti del presidente della Repubblica, Sandro Pertini in quella calda estate in cui l’Italia si sentì padrona del mondo. - (PRIMAPRESS)