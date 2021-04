Addio a Milva (82), la Signora della musica dai capelli rossi. L'ultimo lavoro con Battiato

(PRIMAPRESS) - MILANO - E morta Milva. La grande cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Era lontana dalle scene da tempo. Ilvia Maria Biolcati è scomparsa all'età di 81 anni. Nel 2010, dopo il terzo album scritto e prodotto per lei da Battiato intitolato "Non conosco nessun Patrizio" e balzato immediatamente nella top 20 dei dischi più venduti in Italia, aveva annunciato il suo addio alle scene, dopo mezzo secolo. Milva e dintorni il suo primo album (1982), poi Svegliando l'amante che dorme (1989). Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini ha ricordato come l'artista abbia costituito un pezzo rilevante del patrimonio musicale italiano. - (PRIMAPRESS)