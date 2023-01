Addio a Gina Lollobrigida (95), la 'bersagliera' del cinema italiano anni cinquanta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio alla stella del cinema Gina Lollobrigida. E' morta una delle grandi protagoniste del cinema italiano. Aveva 95 anni. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927,è stata diretta da registi come Lattuada, De Sica, Monicelli, Germi, Soldati. Nella sua carriera americana,ha lavorato con John Huston, King Vidor e divi come Tony Cur- tis, Yul Brynner, Anthony Quinn. Ha avuto una seconda carriera come fotoreporter,arrivando a intervistare anche Fidel Castro. Tra i premi ricevuti, un Golden Globe, 7 David di Donatello e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. - (PRIMAPRESS)