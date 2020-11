Addio a Gigi Proietti, oggi avrebbe compiuto 80 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per uno scherzo del destino è morto il giorno del suo 80esimo compleanno, giorno in cui si celebrano i defunti. Non ce l'ha fatta Gigi Proietti dopo essere stato colpito da gravi scompensi cardiaci. Era ricoverato da qualche giorno in terapia intensiva in una clinica romana. La famiglia ha mantenuto per tutto il tempo il massimo riserbo. Quella di Proietti è stata una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set. Artista geniale, istrionico, poliedrico, Gigi Poietti ha trascorso gran parte della sua vita sui palcoscenici di tutta Italia. Attore sopraffino, regista e cantante, ha attraversato decenni di teatro, cinema e tv, e ha prestato la voce a star come De Niro, Hoffman e Stallone. Ha iniziato a calcare le scene dagli anni 60, poi ha lavorato in diversi film, da 'Febbre da cavallo' a 'Tosca'. Il successo in teatro e al cinema era stato confermato in tv con la serie 'Il maresciallo Rocca'. - (PRIMAPRESS)