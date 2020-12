Ad una 90enne irlandese somministrato il primo vaccino del V-Day del Regno Unito

(PRIMAPRESS) - IRLANDA - E’ come se avesse vinto la lotteria della vita la 90enne che per prima ha ricevuto la dose di vaccino messa a punto dalla Pfizer-BioNTech che fa parte della partita acquistata dal Regno Unito.

L'anziana signora, secondo il piano di vaccinazioni stabilito dallo staff di virologi che fa capo all'autorità britannica del farmaco Mhra, è stata vaccinata presso l'University Hospital di Coventry. Si tratta della più grande vaccinazione di massa mai realizzata dal sistema sanitario britannico ed è stato soprannominato V-day (il giorno del vaccino). E'il primo Paese in Europa che tra mille polemiche ha avviato la campagna che privilegerà le categorie sanitarie e i più fragili. "Mi sento una privilegiata",ha detto la 90enne vaccinata all'University Hospital. I centri universitari ospedalieri sono stati designati come hub per la conservazione del vaccino e per la somministrazione.