A Montecitorio la maggioranza scrive il contratto di governo. Domani Fico torna da Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella sala della Lupa di Montecitorio è in corso la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Fico per scrivere il contratto di governo. Fico si è allontanato dopo aver introdotto le modalità dell’incontro e le aspettative di ritrovare un punto di convergenza sui contenuti. Intorno al tavolo della maggioranza sono riuniti i capigruppo di Pd, M5s, Iv, Leu e del neo gruppo europeista. Il comune denominatore emerso dalle consultazioni finora è quello di voler ridare un incarico a Giuseppe Conte fatta eccezione per Italia Viva che non si espressa su questo punto ma ha ribadito la necessità di stabilire prima i punti sostanziali del programma per poi pensare a chi dovrà portarlo avanti. Sulla squadra di governo quindi non si sono ripetuti inutilmente nomi anche se ieri il presidente di Confindustria, Bonomi aveva auspicato la non sostituzione del ministro Roberto Gualtieri che secondo il vertice confindustriale è stato uno dei veri protagonisti dell’ottenimento del Recovery Fund.

Intanto il tempo di risposta al presidente Mattarella per indicare un eventuale nuovo schieramento di governo si sta esaurendo. Entro domani 2 febbraio Roberto Fico tornerà al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo. - (PRIMAPRESS)