A Minsk le elezioni di Lukashenko dividono ancora la piazza. Dal Cremlino il sostegno al presidente

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Le elezioni vinte con oltre l’80 per cento delle preferenze continua a non convincere una parte dei cittadini bielorussi. Il dubbio di brogli elettorali oggi ha richiamato in piazza a Minsk chi contesta il voto ma anche sostenitori del presidene Lukashenko. Sta di fatto che la sfidante Tikhanovskaya ha dovuto riparare in Lituania per scongiurare eventuali ritorsioni del presidente eletto ancora una volta nonostante contestazioni di giovani ed operai. Oggi,infatti, sono state diverse decine di migliaia di oppositori ad aver partecipato alla Marcia della Libertà per chiedere le dimissioni del presidente. Lukashenko dal canto suo ha lanciato un appello per "difendere l'indipendenza della Bielorussia", incassando anche l'appoggio del presidente russo Putin: "Alla prima richiesta la Russia fornirà assistenza totale" è la replica dal Cremlino. - (PRIMAPRESS)