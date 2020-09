A Bruxelles si scende nei dettagli del Recovery Fund da 750 milioni destinati ai paesi in difficoltà

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Questa settimana a Bruxelles si scenderà nel dettaglio per le modalità di finanziamento dei 750 milioni destinati al piano di Recovery Fund o Next Generation UE come era stata battezzata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le linee guida sono state già in qualche modo tracciate tant’è che il premier Giuseppe Conte ha inviato già un documento delle sue linee programmatiche ai presidenti di Camera e Senato.

Il Recovery Fund sarà complementare e indipendente dal bilancio pluriennale europeo e viene finanziato in gran parte dai singoli Paesi Ue con delle vere e proprie contribuzioni finanziarie commisurate al Reddito nazionale lordo di ogni Stato membro, il Recovery Fund nascerà grazie a un debito comune europeo e dunque al reperimento delle somme sul mercato dei capitali tramite l’emissione di titoli Ue. Per gli esperti di finanza non vi è alcuna novità, se non per le quantità molto più alte del nuovo intervento.

La Commissione europea ha infatti iniziato a emettere bond comuni nell’ormai lontano 2010, quando c’erano da finanziare aiuti sotto forma di prestiti a tasso agevolato a sostegno dei Paesi membri più in difficoltà nella crisi del debito (Irlanda e Portogallo in primis). Ma a differenza che in passato, la gran parte delle somme (390 miliardi) verranno destinate a capitoli di spesa e ‘solo’ 360 miliardi dei soldi presi in prestito dall’Ue verranno a loro volta prestati agli Stati membri.

Ieri il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri in audizione ha delineato il percorso e il metodo, le cosiddette lineeguida, che porteranno alla redazione del Piano italiano per il Recovery Fund e alla sua relativa presentazione a Bruxelles a inizio 2021.

Nel frattempo, così come chiesto da Forza Italia con Brunetta, sarà essenziale monitorare e comunicare in maniera trasparente i flussi dei 100 miliardi di debito che il governo aveva già approvato durante il lockdown perché il debito potrebbero pesare sulle spalle dei cittadini nei prossimi anni. - (PRIMAPRESS)