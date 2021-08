A 48 ore dall'obbligo del green pass, il CdM si prepara a nuove misure domani 5 agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questo fine settimana, a partire da venerdì 6 agosto entra l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere nei bar e nei ristoranti al chiuso, nelle piscine e nelle palestre. Il green pass servirà, inoltre, per poter partecipare a spettacoli, andare nei cinema e nei centri termali, hotel e una gamma di altri ingressi dove vi è anche un numero moderato di persone. La lista potrebbe allungarsi dopo la Cabina di regia che si terrà domani 5 agosto e con il successivo Consiglio dei ministri. L’intenzione del governo (almeno della parte più convinta) è di istituzionalizzare il green pass su servizi che durante la pandemia erano stati focolai di trasmissione come trasporti, scuole e lavoro. C’è una parte della governance del paese che non ha ancora compreso che la battaglia del Covid non si vince senza misure apparentemente impopolari ma strutturali per l’economia. I 1300 emendamenti presentati in commissione Affari sociali alla Camera sono la cartina di tornasole di un populismo che ha perso la visione più ampia della politica alimentando anche le reazioni no vax.

Dal 6 agosto l'obbligo del green pass scatta anche alla Camera dei deputati. Ma solo per specifiche attività da cui è esclusa l’aula dove essendo un luogo con assembramento di persone dovrebbe seguire le stesse regole. Il Collegio dei Questori a fatica è riuscito ad introdurrealle strutture di ristorazione, biblioteca e archivio ma non aveva l’autorità per imporlo anche all’Aula e alle Commissioni. - (PRIMAPRESS)