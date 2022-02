72º Festival di Sanremo: ecco i motivi del successo secondo Fuortes, Coletta e Amadeus

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Per tessere gli elogi di Amadeus alla direzione artistica e alla conduzione della 72ª edizione del Festival di Sanremo, l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, scomoda un linguaggio arcaico e divinatorio: "Ad Amadeus voglio fare un peana. È stata una conduzione magistrale". Il più grande evento mediatico nazionale sottolinea Fuortes. È il direttore di Rai Uno, Coletta snocciola i numeri in conferenza stampa con picchi di oltre il 70% di share nella serata conclusiva di ieri sera per arrivare ad una media significativa di oltre il 50% che hanno richiamato edizioni di oltre vent'anni fa. Un successo che si è riverberato anche sulle piattaforme social facendolo un indicatore dell'apprezzamento anche da parte di un segmento giovane che era stato l'obiettivo nella composizione artistica. "Con il Festival la Rai entra nel futuro" riferendosi proprio alla capacità di saper sollecitare più fasce d'età. Amadeus conferma che è stato anche il Festival dei record pubblicitari ed è il segnale dell'interesse degli analisti del marketing se i target sono centrati. "La mia soddisfazione è stata che i miei super-ospiti dovevano essere gli stessi concorrenti in gara. Con la musica al centro". Amadeus ha poi ringraziato tutti i reparti della Rai: "Così arriva il successo. Perché quando la Rai scende in campo con tutta se stessa il successo è garantito". Siamo partiti bene con Fiorello, con Jovanotti e via via il conduttore ha snocciolato tutti i nomi sul palco e dietro che lo hanno determinato questo successo. - (PRIMAPRESS)