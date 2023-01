2023: dallo sguardo verso il futuro auspicato da Mattarella alla mano tesa di Tsai alla Cina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un anno con lo sguardo rivolto verso il futuro è stato l'augurio del Presidente della Repubblica Sergio per questo 2023 appena iniziato. "Progettare il domani con coraggio" ha detto ieri sera Mattarella nel suo discorso a reti unificate: "plaudendo alla nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia e alla crescita economica che si è avuta nel 2021-2022". "Ma serve una visione del futuro" esercitata attraverso "le nuove tecnologie, i risultati straordinari della ricerca scien- tifica,la medicina,le nuove frontiere dello spazio. Scenari impensabili fino a pochi anni fa e ora davanti a noi. Sfide globali,sempre,perchè è la modernità ad essere globale". Un augurio di sfide globali quello di Mattarella che se affiancato all'augurio di fine anno del presidente della piccola Taiwan ci fa capire profondamente il senso di cosa significa il concetto di globalizzazione tesa al miglioramento del nostro pianeta.

Taiwan ha offerto assistenza alla Cina un aiuto per contrastare l'aumento dei casi di coronavirus. "Finché ce ne sarà bisogno,siamo disposti a fornire l'assistenza necessaria sulla base di preoccupazioni umanitarie",ha detto il presidente Tsai nel discorso di Capodanno augurandosi che gli aiuti taiwanesi possano "aiutare più persone a uscire dalla pandemia e avere un anno sano e sicuro". Le relazioni tra Taiwan e Cina si sono deteriorate ultimamente con Pechino che ha intensificato la pressione militare, ma il gesto della piccola nazione asiatica è da prendere ad esempio per questo 2023. - (PRIMAPRESS)