Zone Gialle, Bonaccini (Conferenza Regioni): “Abbiamo chiesto la proroga del blocco della mobilità tra regioni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle prossime ore si stabilirà se potrà esserci mobilità tra le regioni in Zona Gialla o se, come è possibile, si andrà verso una proroga. A chiederlo sono anche le stesse Regioni che premono sul governo perché il divieto di sposatamento tra le regioni gialle in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 15 febbraio venga prorogato. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ne parlerà con il ministro Francesco Boccia. “L'orientamento è verso una richiesta di tutte le Regioni di prorogare” perché c’è ancora una preoccupazione per la diffusione delle varianti.

Bonaccini aggiunge: “Al nuovo governo chiederemo poi un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione" - (PRIMAPRESS)