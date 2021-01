Zone colorate anti-Covid: Alto Adige e Lombardia si ribellano alla Zona Rossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La firma del provvedimento di Roberto Speranza che dovrà assegnare le nuove colorazioni alle regioni, sta creando le prime difficoltà. L’Alto Adige non chiude e 'ricorre' contro la classificazione a zona rossa. "Sono sconcertato, visto che attualmente siamo zona gialla. Anche il ministro Speranza è sorpreso". Così il governatore, Arno Kompatscher. Sulla base di valutazioni sanitarie, la giunta provinciale in seduta straordinaria non ha inasprito le limitazioni in vigore. L'assessore Widmann parla di "valutazione sbagliata e inaccettabile" che "penalizza chi, come noi, fa molti molti test". Kompatscher: "Firmo l'ordinanza per zona gialla", poi vedremo. La Lombardia è pronta a presentare ricorso contro la decisione del governo di collocare la regione in zona rossa. "Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso", annuncia il presidente della regione, Fontana. "In Lombardia negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata, almeno per classificarci in zona arancione", aggiunge Fontana. "Attendiamo l'ufficialità dal Ministero" (della Salute, ndr), "ma siamo pronti a presentare ricorso". - (PRIMAPRESS)