Zingaretti (Pd): Si a Draghi con cauto consenso. "Invieremo le nostre proposte per un governo forte"

ROMA - "Nell'ambito della fiducia che confermiamo, abbiamo espresso al professor Draghi le nostre preoccupazioni e le nostre proposte". Così il segretario del Pd Zingaretti dopo le consultazioni con il premier incaricato. "Piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo",ha detto. "Attendiamo una sua prima sintesi per valutare insieme con spirito costruttivo i passi successivi per dare una risposta utile" ai problemi del Paese. "Invieremo le nostre proposte per un programma di governo forte".