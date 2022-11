Zelensky: “Se non c’è diplomazia il campo di battaglia è l’unica via” ma intanto il paese è a brandelli

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "L'Ucraina deve rientrare in possesso di tutte le sue terre e "credo che il campo di battaglia sia la via da seguire quando non c'è diplomazia". Così il presidente ucraino, Zelensky in una intervista al Financial Times di oggi. "Se qualcuno è pronto a offrirci una soluzione per la de-occupazione della Crimea con mezzi non militari, non potrò che essere favorevole", ha aggiunto Zelensky. Una soluzione che non preveda la restituzione all'Ucraina della Crimea non è una soluzione: è "solo una perdita di tempo", ha concluso. Uno scenario che sembra essere in una pericolosa situazione di stallo che ha ridotto l'Ucraina a brandelli (senza contare il peggioramento con l'arrivo dell'inverno per la popolazione) e che sta sfiancando i paesi che stanno sostenendo l'operazione di difesa armata del governo di Kiev. - (PRIMAPRESS)