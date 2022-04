Zelensky: “A Mariupol le mine lasciate dai russi sono ovunque”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Preoccupazione per un possibile attacco con armi chimiche nella nuova fase del terrore è stata espressa dal presidente ucraino Zelensky in un video. Zelensky non ha però confermato il loro utilizzo a Mariupol ma ha ricordato che "se ne era già discusso, e significava che era necessario reagire in modo più duro e rapido". Il presidente ha poi denunciato che "i russi hanno lasciato mine ovunque,hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare più ucraini possibile quando sono stati costretti a ritirarsi". - (PRIMAPRESS)