Zaia (Veneto): "Inutile fare i negazionisti, il virus c'è. Abbiamo 202 pazienti in terapia intensiva"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - “Inutile fare i negazionisti e pensare sempre 'piove governo ladro', perché il virus c'è". E’ tranciante l’affermazione del governatore del Veneto,Luca Zaia in una intervista televisiva rilasciata questa mattina: "Abbiamo oltre 1.500 ricoverati, almeno 202 in Terapia Intensiva. Non abbiamo ancora i picchi di marzo, però è pur vero che tensione ce n'è. La salute viene prima di tutto.Ho l'impressione che c'è qualcuno che vive un'altra realtà sul fatto che c'è un sistema sanitario in crisi". Sulle minacce ricevute: "Non ne faccio una questione di martirio. Andiamo avanti per il rispetto dei cittadini". - (PRIMAPRESS)