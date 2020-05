Zaia (Regione Veneto): "4 maggio conviveremo con il virus. Elezioni Regionali? Conte avrebbe dovuto informarci"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - “Il 4 maggio non sarà la festa della liberazione ma l'inizio della convivenza con virus”. Così il governatore del Veneto,Zaia,che sollecita il governo a "cominciare a pensare alle aperture". "Il lockdown ormai non esiste",avverte, perché con l'autorizzazione dei codici Ateco e il sistema delle deroghe alle prefetture,molte aziende hanno già riaperto, "in Veneto il 40%",dice. Accusa il governo di non aver condiviso il documento approvato sulle elezioni regionali, "informeremo Mattarella”.Poi: "Non c'è alternativa all'app che traccia". - (PRIMAPRESS)