Youtube oscura il canale social di Trump. I democratici verso l'impeachment del presidente uscente

USA - Dopo Twitter e Parlier ora anche Youtube toglie voce ed immagini a Trump. "Dopo una revisione, e alla luce delle preoccupazioni legate a potenziali nuove violenze, abbiamo rimosso il contenuto caricato nel canale di Donald J. Trump per aver violato le nostre linee guida". Così Youtube in una nota, precisando che l'account del presidente Usa uscente è "sospeso per un periodo minimo di sette giorni". Intanto, il vicepresidente Pence boccia la risoluzione approvata dalla Camera per applicare il 25esimo emendamento e destituire Trump, e ora i democratici si preparano a procedere con l'impeachment.