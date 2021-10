YouTube chiude il canale al presidente brasiliano Bolsonaro per fake news sul vaccino

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Youtube ha sospeso per una settimana le attività del canale del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, dopo aver rimosso un video in cui riportava false informazioni che associavano il vaccino anticovid all'AIDS. "Abbiamo rimosso un video dal canale di Jair Bolsonaro per aver violato le nostre politiche di disinformazione medica sul Covid-19", ha spiegato YouTube, perché "si affermava che i vaccini non riducono il rischio di contrarre la malattia e che causano altre malattie infettive". Bolsonaro è già al centro di una indagine che lo vede accusato di mancate misure efficaci contro la pandemia che in Brasile ha visto morire migliaia di persone. - (PRIMAPRESS)