Yemen: 8 morti e 170 feriti in un incendio in un centro migranti

YEMEN - Otto persone sono morte e più di 170 sono rimaste ferite, di cui 90 in modo grave, in un incendio scoppiato in un centro per migranti a Sana'a, in Yemen. Lo riferisce l'ufficio per la regione Mena dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che al momento non si conosce la causa dell'incendio. Il centro è gestito dai ribelli Houthi, che hanno il controllo della capitale yemenita dallo scoppio del conflitto nel Paese più di sei anni fa.