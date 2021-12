XIV Conferenza degli Ambasciatori d’Italia alla Farnesina: oggi il discorso di Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi martedì 21 dicembre, alle ore 15.00, interverrà alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo presso la Farnesina.

I diplomatici ci restituiscono l’immagine di un’Italia che è fondamentale partner strategico e di prima linea per tutti i paesi in cui stazionano, che si tratti di relazioni bilaterali o multilaterali, europee o globali. L’ambasciatrice in Bulgaria, Giuseppina Zarra, a proposito di diplomazia multilaterale, ci tiene a consigliare a tutti i futuri colleghi un’esperienza nei fori internazionali e multilaterali, dove il processo di negoziazione tra le parti svolge una funzione primaria e permette di comprendere le dinamiche che regolano la vita e le relazioni tra Stati.

Tema fondamentale quello del ruolo delle donne e della parità di genere all’interno della carriera diplomatica, scelto oltretutto come focus per la prima sessione di lavori della Conferenza. Quella diplomatica è tradizionalmente vista come una carriera riservata agli uomini per via del grande impatto sulla vita familiare, visione confermata dai numeri in dotazione all’organico diplomatico. Ma in questo caso le testimonianze delle cinque ambasciatrici intervistate offrono l’immagine di una carriera in evoluzione, sempre più caratterizzata dalla presenza di donne in ruoli apicali. È questo il caso, ad esempio, dell’ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia, prima donna ad essere nominata a rappresentare l’Italia nella capitale degli Stati Uniti dopo aver sfondato il soffiitto di vetro come Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite e la NATO e Consigliera diplomatica del Presidente del Consiglio. Zappia ha ricordato l’influenza ricevuta dall’incontro con la cancelliera Angela Merkel, sua vera figura ispiratrice femminile, oltre a quella del padre, ufficiale dei Carabinieri, che le ha insegnato il senso di essere al servizio dello Stato. - (PRIMAPRESS)