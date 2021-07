Whirlpool, licenziamento collettivo. Le maestranze chiedono un incontro con Draghi a S.Maria Capua Vetere

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Un centinaio di lavoratori della Whirlpool si è raccolto davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere per chiedere di incontrare il premier Mario Draghi in visita nella casa circondariale. "Whirpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di Napoli, noncurante delle sollecitazioni del governo e dei sindacati di avvalersi di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione", afferma un comunicato della Cgil in cui si chiede l'intervento del governo. E Draghi alla fine della visita alla casa circondariale incontra una delegazione dell'azienda. - (PRIMAPRESS)