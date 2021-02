Whirlpool: i sindacati ricevuti al Mise da Giorgetti. Rassicurazioni sulla proroga della scadenza del 30 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Ministero dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti ha ricevuto le rappresentanze sindacali dello stabilimento campano della Whirlpool che questa mattina erano arrivati a Roma per protestare contro i licenziamenti programmato per il 30 marzo prossimo. I sindacati dopo l’incontro avrebbero avuto rassicurazione per un impegno che dovrebbe tentare la proroga della scadenza di marzo ma anche trovare soluzioni per una riconversione dello stabilimento napoletano che secondo quanto dichiarato dalla proprietà non è più sostenibile. - (PRIMAPRESS)