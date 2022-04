Washington: si è tolto la vita l'assassino che aveva ucciso 4 persone alla Edmund Burke School

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La sparatoria alla Edmund Burke School di Washington, in cui erano rimaste ferite 4 persone tra cui una bambina, avrebbe avuto un epilogo con la morte dell'autore dell'assurdo gesto. Il sospettato, infatti, un giovane 23enne che avrebbe sparato dalla finestra del suo appartamento, si sarebbe tolto la vita mentre gli agenti stavano entrando nella sua casa. "Crediamo che si sia tolto la vita mentre gli agenti stavano entrando nell'appartamento dove si trovava". E' quanto riferisce la polizia sul presunto autore della sparatoria. Non sono stati rivelati l'identità del sospettato né il movente. Precedentemente era stato indicato come sospetto Raymond Spencer, 23enne della Virginia. In un video postato sui social si vede una persona aprire il fuoco sulle persone che uscivano dalla Edmund Burke School di Washington. - (PRIMAPRESS)