Washington: Nancy Pelosi scrive a Trump per condannare la militarizzazione della capitale dopo le proteste per Floyd

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, terza carica dello Stato, ha scritto una lettera a Trump esprimendo preoccupazione per quella che ha definito una "eccessiva militarizzazione" della capitale Washington, in relazione alle proteste per la morte di George Floyd. La Pelosi parla anche di "mancanza di chiarezza che potrebbe aumentare il caos", chiedendo un elenco di tutte le agenzie federali impegnate nel fronteggiare le dimostrazioni con relative spiegazioni "sul ruolo e le responsabilità" di soldati e agenti impegnati. - (PRIMAPRESS)