Washington: la polizia ha sgombrato Capitol Hill dai protestanti. Morta una donna colpita nei tafferugli

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La polizia sta allontanando i sostenitori del presidente Donald Trump dal Campidoglio degli Stati Uniti dopo aver violato uno degli edifici americani più iconici, inghiottendo la capitale della nazione nel caos dopo che Trump ha esortato i suoi sostenitori a combattere contro il cerimoniale conteggio dei voti elettorali che ha confermato il presidente eletto Joe La vittoria di Biden.

Poco dopo le 13:00 ET centinaia di manifestanti pro-Trump hanno superato le barriere installate lungo il perimetro del Campidoglio, dove hanno litigato con ufficiali in tenuta antisommossa, alcuni definendo gli ufficiali "traditori" per aver svolto il loro lavoro. Circa 90 minuti dopo, la polizia ha detto che i manifestanti sono entrati nell'edificio e le porte della Camera e del Senato venivano chiuse. Poco dopo, il piano della casa è stato evacuato dalla polizia.

I sostenitori del presidente Donald Trump scalano la parete ovest del Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì 6 gennaio 2021 a Washington. (AP Photo / Jose Luis Magana). I sostenitori del presidente Donald Trump scalano la parete ovest del Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì 6 gennaio 2021 a Washington. (AP Photo / Jose Luis Magana).Una situazione di stallo armata ha avuto luogo davanti alla porta di casa alle 15:00. ET, e gli agenti di polizia avevano le pistole puntate contro qualcuno che stava cercando di violarlo. Un sostenitore di Trump è stato anche fotografato in piedi sul palco del Senato all'inizio del pomeriggio. Una donna è in condizioni critiche dopo essere stata colpita al petto dal Campidoglio, secondo due fonti che hanno familiarità con la questione. Le fonti non hanno potuto fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della sparatoria. Più agenti sono stati feriti e almeno uno è stato trasportato in ospedale, dicono più fonti alla CNN.

Una notizia dell'ultima ora della NBC ha confermato la morte di una donna, di cui non si conosce ancora l'identità, che era rimasta coinvolta nei tafferugli. Era rimasta a terra ferita gravemente all'interno di Capitol Hill e poi trasportata in ospedale dove è morta. - (PRIMAPRESS)